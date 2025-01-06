Украинские власти на протяжении многих лет создавали из данного города мощную цитадель, однако российским бойцам удалось вытеснить из него ВСУ.

Курахово окончательно перешло под контроль российских войск. Министерство обороны официально подтвердило, что город освобождён, выпустив по этому поводу специальный пресс-релиз.

По информации военного ведомства, в течение десятилетия украинские власти превратили Курахово в крепкий оборонительный узел, укомплектованный долговременными огневыми позициями и подземной инфраструктурой, перебросив для защиты 26 батальонов численностью более 15 тысяч человек. В сражениях против российской армии были задействованы бойцы «элитных» бригад Вооружённых сил Украины, иностранные добровольцы и военнослужащие из пяти полноценных бригад. По итогам боестолкновений за город украинские силы потеряли примерно 12 тысяч военнослужащих и приблизительно 3 тысячи единиц различной военной техники, включая 40 танков.

В Министерстве обороны отметили бойцов 5-й и 110-й мотострелковых бригад, которые проявили себя в боях за населённый пункт. Освобождение Курахово открывает российской армии возможности для дальнейшего продвижения и увеличения темпов установления контроля над новыми территориями Донецкой Народной Республики.

На днях штурмовики Вооружённых сил России подняли российский флаг в крайней западной части Курахово. Украинская сторона признала потерю контроля над городом и отход оставшихся сил в западном направлении.