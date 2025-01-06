Курахово окончательно перешло под контроль российских войск. Министерство обороны официально подтвердило, что город освобождён, выпустив по этому поводу специальный пресс-релиз.
По информации военного ведомства, в течение десятилетия украинские власти превратили Курахово в крепкий оборонительный узел, укомплектованный долговременными огневыми позициями и подземной инфраструктурой, перебросив для защиты 26 батальонов численностью более 15 тысяч человек. В сражениях против российской армии были задействованы бойцы «элитных» бригад Вооружённых сил Украины, иностранные добровольцы и военнослужащие из пяти полноценных бригад. По итогам боестолкновений за город украинские силы потеряли примерно 12 тысяч военнослужащих и приблизительно 3 тысячи единиц различной военной техники, включая 40 танков.
В Министерстве обороны отметили бойцов 5-й и 110-й мотострелковых бригад, которые проявили себя в боях за населённый пункт. Освобождение Курахово открывает российской армии возможности для дальнейшего продвижения и увеличения темпов установления контроля над новыми территориями Донецкой Народной Республики.
На днях штурмовики Вооружённых сил России подняли российский флаг в крайней западной части Курахово. Украинская сторона признала потерю контроля над городом и отход оставшихся сил в западном направлении.