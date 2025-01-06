На них можно рассмотреть боковую и заднюю части нового устройства

На сабреддите Nintendo Switch 2 пользователь SwordfishAgile3472 поделился новыми снимками, на которых видны боковая и задняя части контроллера. Эти изображения предлагают свежий взгляд на минималистичную цветовую гамму и ряд изменений по сравнению с текущей версией, включая увеличенные плечевые кнопки и другие детали. Хотя нельзя с уверенностью утверждать, что на фото изображен реальный контроллер, его внешний вид кажется достоверным благодаря тщательной проработке деталей и наличию серийного номера.

Если снимки окажутся подлинными, это может привести к серьёзным последствиям для инсайдера, связанного с утечкой информации, так как Nintendo известна своей строгостью в защите конфиденциальных данных.

2025 год только начался, но уже удалось собрать немало информации о Nintendo Switch 2, несмотря на отсутствие официального анонса. Недавно в сети появились снимки материнской платы устройства, которые подверглись детальному анализу с целью выяснить, какой процессорный узел используется для чипа T239, отвечающего за работу консоли. Кроме того, патент, зарегистрированный Nintendo на этой неделе, косвенно подтверждает, что система получит поддержку технологии масштабирования NVIDIA DLSS, о чём давно говорили различные утечки.

Официального анонса Nintendo Switch 2 пока не было. Однако, уже в скором будущем компания должна будет раскрыть всю информацию о своём детище.