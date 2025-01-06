Оно обладает мощностью в 500 Вт и может заряжать даже электровелосипеды и другие гаджеты

UGREEN давно зарекомендовала себя на рынке зарядных устройств. Ранее компания уже выпускала множество мощных и инновационных моделей. Однако на выставке CES 2025 она представила своё самое впечатляющее устройство — настольное зарядное устройство UGREEN Nexode мощностью 500 Вт.

Сегодня не редкость, когда пользователь одновременно работает с большим количеством портативных устройств: смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы, беспроводные наушники и так далее. Каждое из них требует отдельного зарядного устройства, что создаёт некоторые неудобства.

Новое зарядное устройство UGREEN 500W Nexode решает эту проблему. Оно оснащено шестью портами: пятью USB-C и одним USB-A. Благодаря этому можно одновременно заряжать до пяти ноутбуков. Зарядное устройство совместимо с технологиями USB-PD 3.1 и Quick Charge 3.0 от Qualcomm. Один из его портов способен обеспечивать мощность до 240 Вт, в то время как остальные порты суммарно поддерживают 260 Вт. Это позволяет использовать верхний порт для зарядки мощных ноутбуков с потреблением до 240 Вт, а оставшиеся четыре порта USB-C — для других устройств. Однако стоит учесть, что эти четыре порта ограничены мощностью 100 Вт, даже при подключении двух устройств. Порт USB-A в свою очередь выдаёт максимум 20 Вт.

Несмотря на впечатляющую мощность, устройство, разработанное как настольное, может быть слишком массивным для транспортировки. Причём UGREEN 500W Nexode подходит не только для ноутбуков. Производитель заявляет, что это зарядное устройство способно заряжать даже энергоёмких гаджеты, такие как электровелосипеды.