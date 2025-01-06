По мнению представителей Тайбэя, в инциденте замешано китайское грузовое судно

Тайвань предполагает, что в пятницу китайское грузовое судно могло повредить подводный кабель у северо-восточного побережья острова. Этот инцидент рассматривается как возможный акт саботажа, угрожающий коммуникационной инфраструктуре Тайбэя. Об этом накануне сообщило издание Bloomberg.

Судно принадлежит компании, зарегистрированной в Гонконге, а её директор является гражданином материкового Китая. Анонимный тайваньский чиновник охарактеризовал произошедшее именно как саботаж.

Этот случай произошел после аналогичного инцидента в ноябре, когда другое китайское судно, якобы, было замешано в повреждении кабелей связи в Балтийском море. Хотя рыболовные суда иногда случайно повреждают подобное оборудование, государства также подозреваются в умышленном нанесении вреда.

Ранее береговая охрана Тайваня объявила камерунское судно Shunxing39 подозреваемым в преступлении, не раскрыв при этом его владельца. Морские власти сообщили, что попытки офицеров подняться на борт для расследования оказались безуспешными из-за неблагоприятных погодных условий.

Повреждение не нарушило соединение, так как данные были оперативно перенаправлены на другие кабели, заявила в субботу тайваньская компания Chunghwa Telecom Co. Она является совладельцем кабельной системы совместно с американской AT&T Inc., а также региональными операторами, включая японскую Nippon Telegraph & Telephone Corp. и китайскую China Telecom Corp., согласно имеющимся данным.

Как сообщает издание, Тайвань запросил помощь у Южной Кореи в расследовании, поскольку судно должно вскоре прибыть в порт Пусан.