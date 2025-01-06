Максимальная диагональ моделей Neo QLED 8K будет доходить до 115 дюймов

В последние годы количество представленных на CES телевизоров заметно сократилось. Несмотря на это, Samsung продолжает анонсировать свои новинки на выставке, включая линейку телевизоров 2025 года, стартующую с моделей Neo QLED 8K. Среди них — QN990F и QN900F, которые компания называет своими «самыми впечатляющими устройствами на сегодняшний день».

Samsung внедряет технологию Glare-Free, впервые представленную в прошлом году для OLED-телевизоров, в свои 8K-модели. Это позволяет зрителям наслаждаться изображением с максимальным разрешением в любом помещении, независимо от освещения. В QN990F представлена новая разработка — беспроводной модуль Wireless One Connect Box. Ранее One Connect Box требовал подключения кабелей, но теперь он способен передавать данные без проводов на расстояние до 10 метров, даже через какие-либо препятствия.

Новые модели телевизоров Neo QLED 8K оснащены поддержкой Wi-Fi7 и технологией Omni-Directional. Это позволяет передавать контент в разрешении 8K с частотой до 120 Гц без необходимости точного позиционирования устройства.

Модель QN900F выделяется обновлённым дизайном с металлической рамкой, который, как утверждает Samsung, «идеально впишется в интерьер и станет уникальным дополнением к линейке 8K-телевизоров».

Компания Samsung продолжает развивать эту концепцию, представив в этом году серию Neo QLED 4K TV. В неё вошли модели QN900F, QN800F и QN700F, причём QN900F доступен с экраном диагональю до 115 дюймов. Это крупнейший потребительский дисплей от Samsung, оснащённый технологией Supersize Picture Enhancer, которая обеспечивает оптимизацию качества изображения для экранов огромных размеров.

Модель QN800F будет представлена с диагональю до 100 дюймов, что делает её ещё одним премиальным, но более доступным вариантом среди телевизоров с диагональю 100 дюймов и более. В то же время QN700F предлагает отличную стартовую точку для знакомства с линейкой Neo QLED.

Все эти модели работают на платформе Tizen и поддерживают функции на основе искусственного интеллекта, такие как Click to Search, Samsung Food и Live Translate.