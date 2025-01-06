Сообщается, что ночью Киев отправил к линии соприкосновения эвакуационную группу, однако, и она была сожжена на подходе

В течение последних 24 часов российские военные успешно отразили четыре атаки украинских формирований на территории Курской области. Командование Вооружённых сил Украины продолжало направлять одну за другой группы солдат на штурмовые действия северо-восточнее Суджи.

Российские подразделения сожгли не менее 18 единиц бронетехники украинских военных, включая 7 танков. Ночью Киев пытался выдвинуть к линии соприкосновения эвакуационные группы для поддержки новых атак. Однако, эти группы, передвигавшиеся на бронированных машинах MRAP, были полностью ликвидированы.

Любопытной оказалась попытка доставить штурмовиков к хутору Бердин на лёгкой бронетехнике. Этот замысел не увенчался успехом. Боевые машины были уничтожены российскими операторами дронов и расчётами противотанковых управляемых ракет, в состав которых входили бойцы спецназа Росгвардии.

Теперь военные аналитики обсуждают, правда ли Зеленский и его окружение рассчитывали на успех под Суджей или это была лишь разведка боем. Это предстоит выяснить в ближайшие день-два. Вероятно, что украинские войска попытаются нанести удар на другом участке, рассчитывая, что российская армия сосредоточит основные силы к северо-востоку от Суджи, оставив слабые места на других участках линии соприкосновения.