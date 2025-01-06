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Zelikman
LG представила первые детали о своих новых смарт-телевизорах OLED G5 и OLED M5 на выставке CES
Компания внедряет в свои новинки технологии искусственного интеллекта, заменив традиционный Magic Remote на AI Remote

 LG представила первые детали о своих новых смарт-телевизорах на выставке CES. Хотя полные технические характеристики пока не раскрыты, компания уже анонсировала ключевые особенности моделей OLED G5 и OLED M5. Ожидается, что эти флагманские устройства будут отличаться повышенной яркостью, а режим Filmmaker Mode автоматически адаптирует изображение к условиям освещения, что улучшит качество картинки при дневном свете.

 В отличие от Samsung, которая представила свои QD-OLED телевизоры с яркостью 4000 нит, LG не уточнила точные параметры яркости новых панелей, ограничившись заявлением, что они «в три раза ярче» стандартных OLED-моделей. OLED M5 сохраняет частоту обновления 144 Гц, но беспроводная передача данных через Zero Connect Box стала более стабильной, чем у предшественников. К этому блоку можно подключить такие устройства, как Sony PlayStation 5, а изображение будет передаваться на телевизор без потери качества.

 LG OLED G5 теперь поддерживает частоту обновления экрана до 165 Гц, а также технологии AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync, что делает его отличным выбором для геймеров. Модель доступна с диагональю экрана от 48 до 97 дюймов, однако, более яркая панель используется только в версиях от 55 до 83 дюймов. Новый процессор LG Alpha 11 Gen 2 продолжает поддерживать ИИ-масштабирование, позволяя автоматически повышать качество контента до 4K.

 В 2025 году LG делает акцент на искусственном интеллекте, заменив традиционный Magic Remote на AI Remote. В новом пульте отсутствует кнопка переключения входов — теперь это делается через интерфейс WebOS. Вместо этого добавлена кнопка микрофона, с помощью которой пользователи могут напрямую взаимодействовать с ИИ-чат-ботом и даже с Microsoft Copilot.

#lg #телевизоры #ces 2025 #oled g5 #oled m5
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