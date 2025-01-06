Новинка в линейке Samsung Odyssey G7 оснащена стандартными для игровых мониторов 2024 года характеристиками: быстрый отклик в 1 мс, практически безрамочный дисплей с трёх сторон.

Компания Samsung представила свой новый игровой монитор Odyssey G7 на выставке CES. Как и другие недавно анонсированные модели, он обладает уникальной функцией, которую производитель называет «первой в индустрии» для игровых мониторов. Это уже третий игровой монитор Samsung, представленный на CES. Две предыдущие модели, Odyssey G6 и Odyssey G8, были анонсированы 3 января. Однако, Odyssey G7 выделяется заметно большим размером экрана.

Samsung явно делает ставку на геймеров, предпочитающих крупные экраны, пусть даже в ущерб сверхвысокой частоте обновления. Тем не менее, частота обновления Odyssey G7 остаётся впечатляющей — 180 Гц. Помимо внушительного размера экрана и высокой частоты обновления, монитор оснащён панелью с разрешением 5120x2160 пикселей.

Samsung утверждает, что представила первый в отрасли 40-дюймовый игровой монитор с уникальным разрешением. Для любителей крупных экранов и кристально чёткого изображения это устройство может стать идеальным выбором. Новинка в линейке Samsung Odyssey G7 оснащена стандартными для игровых мониторов 2024 года характеристиками: быстрый отклик в 1 мс, практически безрамочный дисплей с трёх сторон. Монитор поддерживает стандарт VESA DisplayHDR 600 и сертифицирован по HDR10+. Всё же его главная особенность — это сочетание 40-дюймового экрана, высокой частоты обновления и разрешения 5K. На рынке пока нет аналогов с такими параметрами.

Стоит подчеркнуть, на рынке уже 40-дюймовый монитор с разрешением 5K на рынке. Например, Dell уже выпускает подобное устройство с диагональю 40 дюймов. Однако, их модель не ориентирована на геймеров, поэтому заявление Samsung можно считать частично справедливым. Монитор оснащён несколькими портами ввода-вывода, включая Ethernet, а также компактной подставкой, которая экономит пространство на столе. На задней панели присутствует стильная RGB-подсветка в виде кольца, что характерно для многих игровых моделей Samsung.