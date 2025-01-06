В настоящий момент концерн активно разрабатывает гибриды, способные работать на бензометанольном топливе.

Компания Geely представила стратегию развития на ближайшие годы. К 2027 году все бренды концерна планируют выпустить свыше 5 миллионов автомобилей. Кроме того, китайские инженеры разрабатывают гибридный автомобиль, способный работать как на бензине, так и на метаноле, сообщает ресурс ITHome.

По итогам 2024 года подразделения Geely намерены произвести около 3,32 миллиона машин, что на 21% превышает показатели предыдущего года. В 2025 году компания планирует выпустить 2,71 миллиона автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и 1,5 миллиона гибридных и электрических моделей. К 2027 году Geely стремится достичь отметки в 5 миллионов транспортных средств всех типов.

Geely планирует активно развивать линейку автомобилей, работающих на бензометанольном топливе. Эти модели способны использовать сразу два вида топлива причём пропорции смешивания будут варьироваться в зависимости от условий движения. За прошлый год в Китае было введено в эксплуатацию 519 метанольных заправочных станций, а к 2027 году их количество увеличится на 4000.

Дилерская сеть «БорисХоф» продолжает придерживаться первоначальных планов по выходу и продвижению на российский рынок бренда Jidu, созданного совместно Geely и Baidu. По словам представителей компании, в настоящее время марка находится в процессе реструктуризации. Однако, в декабре китайские СМИ сообщали, что бренд прекратил своё существование.