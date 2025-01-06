Модель получила массивную систему охлаждения с RGB-подсветкой и тремя вентиляторами

Источник изображения: videocardz

Inno3D анонсирует новый дизайн видеокарты iChill X3. Модель GeForce RTX 5090 iChill X3 станет флагманом линейки на архитектуре Blackwell. Её главной особенностью является массивная система охлаждения, занимающая 3,5 слота, что делает её заметно крупнее в сравнении с другими моделями.

В настоящий момент доступно лишь одно изображение карты, поэтому точное количество разъёмов питания остается неизвестным. Однако, на упаковке указано, что устройство оснащено 32 ГБ памяти GDDR7. Это пока единственное официальное подтверждение конфигурации памяти для RTX 5090, что указывает на удвоенный объём по сравнению с моделью RTX 5080. Таким образом, RTX 5090 iChill X3 подтверждает статус флагмана, предлагая значительное улучшение характеристик, особенно в плане объёма памяти.

Источник изображения: videocardz

Согласно неподтверждённым сведениям, RTX 5090 получит графический процессор GB202 и станет одной моделью в линейке RTX 50, оснащённой этим чипом, так сообщают различные инсайдеры. Ожидается, что видеокарта будет оснащена 21 760 ядрами CUDA, а её 32 ГБ памяти будут подключены через 512-битную шину. С использованием памяти GDDR7, работающей на скорости 28 Гбит/с, пропускная способность составит почти 1,8 ТБ/с. Потребление RTX 5090 составит 575 Вт, что на 125 Вт больше, чем у предыдущей модели. NVIDIA планирует представить эту карту завтра в рамках презентации на выставке CES 2025. Вместе с RTX 5090 будут анонсированы RTX 5080 и RTX 5070 Ti. При этом ожидается, что первой на рынок выйдет именно RTX 5080.