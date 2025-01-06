По имеющимся данным, российские войска разбили бронегруппы украинских сил и начали зачистку данного района

Все попытки наступательных действий Вооружённых сил Украины в районе Бердина и Новосотницкого были отражены, российские подразделения проводят зачистку лесных массивов в этом районе. Сведения поступают от российских военных корреспондентов, при этом Министерство обороны пока ограничилось кратким сообщением.

К 16:00 сегодняшнего дня третья атака на хутор Бердин была остановлена, не достигнув самого населённого пункта. В ходе боевых действий украинские штурмовые группы, прорвавшиеся во второй волне, оказались без поддержки. В настоящее время ведётся зачистка как хутора, так и окружающих лесополос, где попытались скрыться остатки разбитой бронегруппы.

Согласно имеющимся сведениям, в наступлении принимали участие подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты, 82-й отдельной штурмовой и 47-й отдельной механизированной бригад. Если не учитывать занятые лесополосы к югу от Черкасского Поречного, а также переход части этого населённого пункта, под контроль украинских сил, то итогом наступления стали значительные потери. По разным оценкам, они составили от одной до трёх сотен военнослужащих, а также не менее 15 единиц бронетехники.

Одновременно с этим некоторые российские аналитики отмечают, что делать выводы об успехе или провале операции украинской армии после одного дня преждевременно. Пока неизвестно, какие планы разработал Генеральный штаб ВСУ. Ситуация может проясниться в ближайшие дни.

Тем временем российские войска, продвигаясь юго-восточнее Суджи, смогли занять половину Махновки, закрепившись в жилом секторе. Учитывая, что на Севере располагается хутор Агроном, также находящийся под контролем российских подразделений, наступление на город ведётся с двух участков, что создаёт благоприятные условия для продолжения операции.