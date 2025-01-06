Базовая версия будет стоить в районе 1,2 млн рублей, тогда как флагманский вариант обойдётся в 1,6 млн рублей

Тольяттинский блогер KhaDm поделился предполагаемыми ценами и комплектациями нового седана Lada Iskra. Продажи модели планируется начать весной, поэтому, если данные инсайдера верны, значительных изменений до старта продаж ожидать не стоит.

Самая бюджетная версия будет оснащена 90-сильным 8-клапанным двигателем, механической коробкой передач, двумя подушками безопасности, системами ABS и ESP, 15-дюймовыми стальными дисками, светодиодными ходовыми огнями, электростеклоподъёмниками спереди, усилителем руля, центральным замком, подогревом зеркал и аудиоподготовкой. Цена такой комплектации составит в районе 1,2 миллиона рублей.

В средней комплектации добавятся кондиционер, мультимедийная система и подогрев передних сидений. Цена Iskra с 8-клапанным мотором в этой версии достигнет 1,3 миллиона рублей. За 1,35 миллиона рублей можно будет приобрести модель с 16-клапанным 106-сильным двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач китайского производства WLY.

Флагманская модификация будет оснащена 16-клапанным двигателем в паре с вариатором от компании WLY. В список оборудования войдут система климат-контроля, противотуманные фары, 16-дюймовые легкосплавные диски, подголовники для пассажиров второго ряда, боковые подушки безопасности, парктроник, мультимедийная система с поддержкой Яндекс и камерой заднего вида, обогрев лобового стекла, задних сидений и руля, мультируль с функцией круиз-контроля и ограничителем скорости, а также регулировка высоты водительского сиденья. Ориентировочная цена составляет в районе 1,6 миллиона рублей.

Ранее АвтоВАЗ сообщил о временной остановке производства с 29 декабря по 12 января. Причиной стали новогодние праздники и корпоративный отпуск. Этот перерыв будет использован для модернизации сборочных линий и производственных мощностей, включая подготовку к запуску выпуска модели Лада Искра.