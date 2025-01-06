Вдобавок обновит актуальные серии Radiant и Storm, а также покажет свои «умные очки»

Thunderobot анонсирует флагманскую линейку ноутбуков ZERO, которая обещает стать прорывом на рынке. В неё войдут инновационные технологии NVIDIA, процессоры Intel второго поколения Core Ultra и модели AMD Ryzen 9000. Серия ZERO демонстрирует амбиции Thunderobot конкурировать с лидерами отрасли, предлагая пользователям высокую производительность и передовые характеристики.

Кроме ноутбуков, Thunderobot планирует расширить ассортимент, представив линейку «умных очков». Первый релиз включает три модели, созданные на основе разных технологических подходов. Хотя детали проекта пока ограничены, компания нацелена на создание «интеллектуального взаимодействия человека и компьютера» с использованием дополненной реальности и инновационной экосистемы для обработки данных в реальном времени. Без сомнения, Thunderobot стремится занять лидирующие позиции среди китайских производителей оборудования, активно расширяя своё присутствие на мировых рынках.

Компания разделила свои ноутбуки на три категории: ZERO (премиум-класс), Radiant (средний сегмент) и Storm (бюджетный уровень). Такой подход позволяет охватить широкую аудиторию, предлагая устройства для различных категорий пользователей.

В линейке Radiant уже представлены несколько моделей, включая Radiant 16 с процессорами Intel Raptor Lake-HX и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4070, RTX 4060 или RTX 4050. Этот ноутбук оснащён 16-дюймовым экраном QHD+ с частотой обновления 240 Гц/165 Гц и позиционируется как оптимальный выбор для пользователей среднего класса, ищущих мощное устройство по доступной цене. Также доступен Radiant 15 — 15-дюймовая версия с аналогичными характеристиками.

Серия Storm ориентирована на тех, кто ищет недорогое, но производительное решение, что делает её привлекательной для бюджетного сегмента. В плане технических характеристик устройство оснащено процессорами Intel 12-го и 13-го поколения из линейки H-серии, которые зарекомендовали себя благодаря высокой производительности и энергоэффективности. В качестве графического решения предлагаются видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060 и RTX 4070, что делает его идеальным выбором для широкого круга пользователей.

Участие Thunderobot в CES 2025 демонстрирует их стремление выйти на мировой уровень, предлагая игровому сообществу высококачественное и производительное оборудование.