Продажи компании за 2024 год показали незначительное падение, хотя в то же время BYD реализовала на 40% больше машин, чем годом ранее

В прошлом году Tesla реализовала 1,79 миллиона автомобилей, что немного ниже показателя предыдущего года, составлявшего 1,8 миллиона. Производственные объёмы также сократились до 1,77 миллиона единиц. Даже долгожданный Cybertruck, футуристический пикап компании, не оправдал ожиданий по продажам. Вместе с Model S и Model X он составил менее 5% от общего числа проданных машин. Основной вклад в успех Tesla по-прежнему вносят Model 3 и Model Y, на которые приходится подавляющая часть продаж.

Снижение продаж Tesla — не единичный случай, так как практически весь рынок электромобилей переживает спад. Глобальные факторы, такие как устойчивая инфляция, повышение процентных ставок и сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, негативно влияют на потребительский спрос. Дополнительным препятствием стали изменения в условиях государственного субсидирования в ряде стран, что ещё больше осложнило ситуацию для производителей электромобилей.

Пока Tesla сталкивается с трудностями, BYD продолжает уверенно двигаться вперёд. Китайский автопроизводитель в 2024 году реализовал 4,27 миллиона машин, что значительно превышает показатель прошлого года в 3 миллиона. Основной причиной такого роста стала популярность гибридных моделей с возможностью подзарядки. В 2024 году BYD продала 2 485 378 таких автомобилей, чему способствовала активная государственная поддержка субсидиями.

Между тем Volkswagen переживает не лучшие времена. По данным компании, в 2024 году было продано 9 миллионов автомобилей, что на 200 000 меньше, чем в 2023 году. Помимо общих проблем на рынке электромобилей, VW сталкивается с высокими производственными затратами в Германии, низкой эффективностью и сильной зависимостью от китайского рынка, что усугубляет его положение. В Китае Volkswagen столкнулся с серьёзным снижением продаж, вызванным жесткой конкуренцией со стороны местных производителей, включая BYD.

Ситуацию усугубляют проблемы с защитой данных. В недавнем инциденте была выявлена уязвимость в безопасности дочерней компании VW Cariad, занимающейся разработкой программного обеспечения для автомобилей марки. Конфиденциальная информация о местоположении почти 800 000 машин VW, Audi, Seat и Skoda оставалась доступной в открытом виде на протяжении нескольких месяцев.

Между тем, на рынке электромобилей активно развивается еще один конкурент западных автопроизводителей. Xiaomi, известная своими смартфонами, представила свои автомобили в 2024 году. Уже в первый год было продано около 130 000 единиц модели SU7. Компания планирует усилить свои позиции в 2025 году, нацелившись на удвоение объема продаж.