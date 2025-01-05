Компания опередила Intel в презентации продуктов Core Ultra 200H

Intel планирует представить мобильную линейку Arrow Lake в понедельник, однако Geekom решила опередить события, опубликовав характеристики Core Ultra 200H до официального анонса компании. Ранее сообщалось, что Geekom готовит к выпуску три модели мини-ПК, которые будут оснащены процессорами ведущих серий, доступных на рынке. Среди них — Snapdragon X Elite от Qualcomm, первая в мире система такого типа, Ryzen AI 300 от AMD и предстоящая линейка Arrow Lake-H от Intel.

Модель Geekom IT15 получит либо Core Ultra 9 285H, либо Core Ultra 5 225H. Компания подтвердила, что первый процессор обладает 16 ядрами с максимальной частотой до 5,4 ГГц, а второй — 14 ядрами с частотой до 4,9 ГГц. Это первое официальное подтверждение данных характеристик. Оба чипа оснащены графикой Xe-LPG+, которая впервые получила название Arc A130T.

Geekom представила мини-ПК A9 Max, доступный с процессорами Ryzen AI 9 HX 370 или Ryzen AI 9 365. Хотя эти чипы уже используются в ноутбуках, их применение в мини-ПК пока ограничено. Особенностью модели является поддержка оперативной памяти DDR5-5600 SODIMM, что позволяет пользователям самостоятельно обновлять или заменять модули памяти. Это выгодно отличает устройство от систем с LPDDR5X, которые чаще встречаются в других решениях на базе AI 300.

Кроме того, компания анонсировала систему QS1 на базе Qualcomm Snapdragon X Elite с процессором X1E-80-100. По некоторым данным, ожидается три версии устройства: X1E-80-100, X1E-78-100 и X1P-42-100. Модель будет оснащена памятью LPDDR5X-8400 с возможностью увеличения объёма до 64 ГБ.

Точные цены и даты выхода пока не раскрыты, но дополнительная информация обещает появиться на следующей неделе.