Вместе с этим, в окружении оказался населённый пункт Лысовка

Как сообщает немецкий обозреватель Юлиан Рёпке, российские подразделения обходят город Покровск с южной стороны, избегая прямого штурма и практически не сталкиваясь с сопротивлением украинских войск на земле. Единственное, что слегка замедляет продвижение российских сил на этом участке — атаки украинских дронов. Немецкий аналитик считает, что при таких темпах уже через считанные недели боевые действия могут переместиться в Днепропетровскую область.

По данным российских источников, посёлок Сухой Яр полностью перешёл под контроль российских войск. Пока эта информация остаётся неофициальной, о взятии села сообщают военные корреспонденты. Задержка в сообщениях от Министерства обороны уже стала обычным делом. Скорее всего, в ведомстве прокомментируют ситуацию по данному населённому пункту позднее.

Что касается Сухого Яра, он находится не к югу, а скорее к востоку от Покровска. Это указывает на ошибку Рёпке, так как российские войска, уже наступают на город, а не ограничиваются фланговыми манёврами. Не исключено также, что российское военное руководство применило тактический ход, прорвав оборону украинских формирований неожиданно, чтобы стянуть их с других участков. Такая стратегия, включая расчленение обороны ВСУ и окружение, давно используется российскими военными в ходе наступательных операций.

Тем временем Лысовка, расположенная юго-восточнее Сухого Яра, оказалась в окружении, и киевские части покидают данный район. Ранее российская армия взяла под контроль участок дороги южнее, через которую осуществлялось снабжение украинских сил в Лысовке.