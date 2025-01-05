Модель G7 получила 24,5-дюймовую TN-панель с разрешением FullHD и время отклика 0,5 мс GtG

Накануне выставки CES 2025 многие производители представили свои новые игровые мониторы, включая модели MSI MPG 272QR QD-OLED X50 и BenQ Zowie XL2586X+ с частотой обновления 600 Гц. Однако, китайский бренд Koorui превзошел конкурентов, анонсировав G7 — первый потребительский игровой монитор с частотой обновления 750 Гц. Это значительный прорыв в технологиях отображения, ориентированный в первую очередь на профессиональный гейминг. Стоит отметить, что Koorui является дочерней компанией HKC, известного китайского производителя дисплеев.

Монитор G7 имеет диагональ 24,5 дюйма, разрешение 1920x1080 пикселей и оснащён TN-панелью. Он предлагает время отклика 0,5 мс GtG и рекордную частоту обновления 750 Гц. Устройство поддерживает HDR400 и охватывает 95% цветового пространства DCI-P3, что частично компенсирует традиционные недостатки TN-матриц в точности цветопередачи.

Хотя 750 Гц — это впечатляющий показатель, его практическая польза зависит от сценария использования. Современное оборудование часто не способно обеспечить столь высокий FPS, что делает преимущества такой частоты недоступными для большинства пользователей. Кроме того, разница в восприятии между 500 Гц и 750 Гц становится менее заметной для большинства пользователей, особенно в менее сложных условиях. Это делает G7 особенно привлекательным для профессиональных киберспортсменов или энтузиастов.

Монитор G7 предлагает несколько эргономичных настроек, таких как регулировка высоты, наклона и поворота. Он также оснащён технологиями Low Blue Light и Flicker Free, что снижает нагрузку на глаза во время продолжительных игровых сессий. Для подключения доступны три порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и разъём для наушников.