Устройство имеет 24,5-дюймовую Fast TN-матрицу и разрешение 1920х1080 пикселей

BenQ представила свой новый игровой монитор — Zowie XL2586X+, который станет наследником 540 Гц Zowie XL2586X, выпущенного в прошлом году. С 24,5-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 пикселей и рекордной частотой обновления 600 Гц этот монитор обещает обеспечить непревзойдённую отзывчивость и некоторые преимущества в киберспортивных дисциплинах.

XL2586X+ оборудован передовой панелью Fast TN. В отличие от стандартных панелей OLED или QHD, эта Fast TN, как сообщается, предлагает лучшую чёткость изображения при более низких разрешениях, часто используемых в таких играх, как CS2 и Valorant, что позволяет игрокам лучше различать фигуры противников. Панель обеспечивает обычную яркость в 320 нит и контрастность 1000:1.

Монитор имеет уникальную технологию DyAc+ (Dynamic Accuracy) 2 от BenQ, которая уменьшает размытость во время динамичных игровых моментов. С такими настройками, как Color Vibrance и Black eQualizer, игроки могут настраивать визуальные эффекты для улучшения видимости в тёмных сценах.

Монитор XL2586X+ с эргономичным дизайном разработан для обеспечения комфортного использования и гибкости. Он предлагает возможность высоты в 155 мм, поворот на 45 градусов в обе стороны и наклон в диапазоне от -5 до 35 градусов. В комплекте идёт защитный экран, который дополнительно снижает раздражающие элементы, блокируя боковые источники света для погружающего игрового опыта.

Подключение доступно через три порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и разъём для наушников. Этот монитор также поддерживает крепление VESA (100x100 мм), что позволяет использовать разнообразные варианты установки. С ценой 999.99 доллара Zowie XL2586X+ не предназначен для обычного использования — он ориентирован на серьёзных геймеров и профессионалов в киберспорте. Благодаря высокой частоте обновления, динамической передаче изображений и удобным регулируемым функциям этот монитор становится отличным выбором для тех, кто стремится к преимуществу в соревнованиях.