Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
BenQ представила свой новый геймерский монитор Zowie XL2586X+ с частотой 600 Гц
Устройство имеет 24,5-дюймовую Fast TN-матрицу и разрешение 1920х1080 пикселей

 BenQ представила свой новый игровой монитор — Zowie XL2586X+, который станет наследником 540 Гц Zowie XL2586X, выпущенного в прошлом году. С 24,5-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 пикселей и рекордной частотой обновления 600 Гц этот монитор обещает обеспечить непревзойдённую отзывчивость и некоторые преимущества в киберспортивных дисциплинах.

 XL2586X+ оборудован передовой панелью Fast TN. В отличие от стандартных панелей OLED или QHD, эта Fast TN, как сообщается, предлагает лучшую чёткость изображения при более низких разрешениях, часто используемых в таких играх, как CS2 и Valorant, что позволяет игрокам лучше различать фигуры противников. Панель обеспечивает обычную яркость в 320 нит и контрастность 1000:1.

 Монитор имеет уникальную технологию DyAc+ (Dynamic Accuracy) 2 от BenQ, которая уменьшает размытость во время динамичных игровых моментов. С такими настройками, как Color Vibrance и Black eQualizer, игроки могут настраивать визуальные эффекты для улучшения видимости в тёмных сценах.

 Монитор XL2586X+ с эргономичным дизайном разработан для обеспечения комфортного использования и гибкости. Он предлагает возможность высоты в 155 мм, поворот на 45 градусов в обе стороны и наклон в диапазоне от -5 до 35 градусов. В комплекте идёт защитный экран, который дополнительно снижает раздражающие элементы, блокируя боковые источники света для погружающего игрового опыта.

 Подключение доступно через три порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и разъём для наушников. Этот монитор также поддерживает крепление VESA (100x100 мм), что позволяет использовать разнообразные варианты установки. С ценой 999.99 доллара Zowie XL2586X+ не предназначен для обычного использования — он ориентирован на серьёзных геймеров и профессионалов в киберспорте. Благодаря высокой частоте обновления, динамической передаче изображений и удобным регулируемым функциям этот монитор становится отличным выбором для тех, кто стремится к преимуществу в соревнованиях.

#монитор #benq #fast tn #zowie xl2586x
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские дроны «Герань» после обновлений оказались невосприимчивы к украинской РЭБ
+
В сети появилось видео рукопашного боя между бойцом из Якутии и украинским солдатом
4
Россия активно использует новые оптоволоконные FPV-дроны, устойчивые к радиоэлектронной борьбе
+
Инсайдер раскрыл цену видеокарты ASUS RTX 5080 с поддержкой DLSS 4
8
Российские дроны с квантовыми магнитометрами находят золото в тропиках
1
Разрабатывается 50-контактный разъём для питания основных компонентов ПК через материнскую плату
9
В Москве построят новые небоскрёбы преображающие Кутузовский проспект
6
Все региональные сайты Poco больше не работают и перенаправляют пользователей на магазины Xiaomi
+
Для ПК с GeForce RTX 5090 потребуется блок питания на 1200 Вт
15
Крестный отец ИИ, Хинтон, выступает против трансформации OpenAI в коммерческую компанию
3
Стандарт BTF 3.0 позволит отказаться от кабелей блока питания к материнской плате и видеокарте
4
Huawei снижает цены на Pura 70 Ultra, чтобы потеснить Apple в Китае на рынке премиум-смартфонов
+
Глобальная версия Poco X7 Pro получит аккумулятор емкостью 6000 мАч
+
В конце 2024 года года на БАМе и Транссибе был введён ряд ключевых объектов
+
NVIDIA подарит счастливчику GeForce 8800 Ultra с подписью Дженсена Хуанга
4
G.Skill выпустила лучшую оперативную память для Ryzen 7 9800X3D
5
HONOR Magic6 Pro получает обновление MagicOS 9.0
+
2 января появились новые фотографии дрона DJI Mavic 4
4
Дизайнер Microsoft показал примеры динамических обоев для Windows 11
5
Семейство Samsung Galaxy S24 получит более быструю разблокировку по отпечатку
+

Популярные статьи

Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
57
"Wayfinder" - краткий обзор релизной версии игры
+
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C14C-S ARGB
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
16
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
53
О консолях Xbox в 2025 году и коте Шредингера
4

Сейчас обсуждают

zoxa
18:10
мышление примитивное, с элементами конкретности (образные сравнения и абстрактные понятия даются с большим трудом)
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
Олег Семенцов
18:09
Ждём хлеб по паспорту
С 1 января в России изменились правила пополнения мобильных счетов наличными
FelsheR-zzzzz
18:08
Ага российские якуты сами себе путь ножом прорезают при рождении. Ваш поросёнок хоть "а меня за шо" не визжал! Просто спокойно дал себя убить.
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
Gensek_Vova
18:07
Это ты -МуDilo. Хавающий хавно! Сначала появляется новость, потом на фоне популярности новости желтопресные желторотики выкладывают видео. Жуй с закрытым ротом, щегол-геймнюк ))))
Россия активно использует новые оптоволоконные FPV-дроны, устойчивые к радиоэлектронной борьбе
Ekat
18:07
Прокомментируйте пожалуйста кто-нибудь последнюю фотографию. Законно ли это?
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
zoxa
18:04
Я, когда в кино вижу, как фашисты людей в сарай загоняют, жечь, задумываюсь - как же так, что же у этих сволочей в головах: ни сострадания к безоружным, ни уважения к противнику. Поучился хотя бы у я...
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
John Doe
18:00
Ну ты и грамотей, ска. "нож эпохи первой ПМВ". А была вторая ПМВ? И сколько ПМВ всего было?
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
Nvidia&Intel Hater
17:57
короче ,не законтачиться ).В целом науке до сих пор не известно ,как передается чимбализм головного мозга,потому надо соблюдать все меры предосторожности.
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Evgeny Chezarin
17:52
Как иначе, если 2700x не способен раскрыть gtx 1070... Здесь вообще может быть опасно подхватить инфекцию просто читая текст. Поэтому заранее, нужно ставить защитный экран на монитор или одевать поляр...
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Nvidia&Intel Hater
17:45
Рэмбо не Рэмбо,а вскрыл как консервную банку хохла,тот потом ручкой помахал (костями что от нее осталось).Якут молодчик.
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем