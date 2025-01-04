Ранее необходимо было всего 4 ГБ. Судя по всему, эти требования будут расти и дальше

Изначально запуск первых функций Apple Intelligence планировался на iOS 18, однако, их реализация была перенесена на iOS 18.1. В то время компания представила ряд требований для желающих пользоваться Apple Intelligence, среди которых было наличие 4 ГБ свободной памяти на внутреннем накопителе. Хотя этот объём не казался «чрезмерным», стало вполне очевидно, что в будущем компания повысит требования к объёму памяти с добавлением новых функций. Как показала информация, которую обнаружила редакция 9to5Mac, так и произошло.

Для запуска Apple Intelligence теперь требуется почти в два раза больше свободного пространства на устройствах. Apple стремится обеспечить высокие стандарты конфиденциальности для своих пользователей, и повышение минимальных требований к хранилищу способствует тому, что совместимые устройства смогут эффективно использовать эти модели ИИ локально. Это требует наличия свободного места. В обновлении iOS 18.2 были добавлены новые функции, такие как Image Playground, Genmoji, поддержка ChatGPT, Image Wand и другие.

С выходом iOS 18.3, который ожидается на этой неделе, если ориентироваться на релиз предыдущей версии iOS 17.3, требования к объёму хранилища могут увеличиться снова. Судя по всему, пользователям необходимо будет освобождать всё больше памяти на своих устройствах.