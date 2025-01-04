Если в 2023 году было продано 1 056 829 единиц, то уже в прошлом году насчитывается 1 553 608 машин

По данным на конец 2024 года, в России было продано 1 836 029 новых транспортных средств, что на 39% превышает показатели прошлого года. Из этого числа 829 867 автомобилей были произведены на отечественных заводах, что на 28% больше, чем в 2023 году. Наибольший прирост наблюдался на рынке легковых автомобилей, который увеличился на 47% — с 1 056 829 до 1 553 608 единиц. Эти цифры предоставляет Минпромторг, который традиционно определяет новые автомобили как автомобили в возрасте до трёх лет.

Продажа легких коммерческих автомобилей возросла на 34% — с 105 003 до 140 292 штук. Рынок автобусов в России увеличился на 16% — с 17 794 до 20 567 единиц. В то же время, объемы продаж грузовиков снизились на 13% — с 140 236 до 121 562 единиц за прошедший год. В министерстве отдельно подчеркнули значительное увеличение рынка новых электромобилей, составившее 31% с 19 390 автомобилями. При этом доля электромобилей, произведённых в России, за тот же период возросла несущественно — с 21% до 22%.

Эти цифры в целом совпадают с прогнозом, озвученным Минпромторгом в декабре. Глава ведомства Антон Алиханов предположил, что 2025 год может стать более сложным для сектора, в том числе вследствие снижения покупательской активности и уменьшения объёмов автокредитования.