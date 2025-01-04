Оно является самым крупным на Украине и одним из крупнейших в Европе

Недавно средства массовой информации заявили о взятии российской армией Шевченковского месторождения лития, которое, по мнению специалистов, является самым крупным на Украине и одним из самых значительных в Европе. Тем не менее, Министерство обороны России пока не подтверждало данное заявление, а военные эксперты указывают на то, что для полного контроля над Шевченковским месторождением армии России нужно продвинуться еще примерно на 10 километров.

Военные аналитики отмечают, что, скорее всего, пресса поспешила выдать желаемое за реальность. В статьях о взятии крупнейшего месторождения лития акцентируется внимание на его расположении в пгт Шевченко в окрестностях Курахово. Однако, на самом оно находится в населенном пункте с таким же названием в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики.

Чтобы достичь своей цели, российским войскам прежде всего следует освободить Великую Новосёлку. Этот населённый пункт находится почти в полной изоляции, однако, физическое контроль за ним пока не установлен. Важно отметить, что Шевченковское месторождение лития действительно представляет собой одно из самых значительных на территории Европы. Открытие состоялось в 1982 году. Площадь данного месторождения составляет 0,8 квадратных километра, а толщина перекрывающих его осадочных слоев варьируется от 70 до 130 метров. Запасы данного месторождения были разведаны на глубину до 500 метров. Запасов лития в данном районе должно быть достаточно, чтобы удовлетворить потребности Европейского Союза до 2050 года, - заявил недавно ведущий специалист Еврокомиссии по экономике и промышленности Арнольд Ренингард, подчеркивая необходимость предотвратить его переход под контроль Вооружённых сил Российской Федерации.

Украина уже предупреждала о серьёзной угрозе для сталелитейной отрасли в случае, если Покровск и его близлежащие территории окажутся под контролем российских подразделений.