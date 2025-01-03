Технология позволит отслеживать наличие продуктов, уведомлять о необходимости в пополнении и даже предоставлять возможность заказывать их напрямую с экрана холодильника

Samsung недавно сообщила о долгосрочном сотрудничестве с Instacart, благодаря которому владельцы умных холодильников смогут заказывать продукты прямо с их экранов. Эта инновационная функция будет доступна на новых моделях с 9-дюймовым и 32-дюймовым экранами, которые представят на выставке CES в этом месяце.

Согласно заявлению компании, она использует технологию Samsung Vision AI для распознавания продуктов, чтобы упростить процесс покупок и уведомлять пользователей о недостающих товарах. Благодаря API Instacart, экран холодильника будет предлагать рекомендации по пополнению запасов на основе текущего содержимого. Интеграция с Instacart и акцент Samsung на удобстве с использованием ИИ демонстрируются в новом бесшовном процессе заказа. Технология AI Vision Inside задействует встроенные и внешние камеры, которые отслеживают содержимое холодильника, фиксируя добавленные или удаленные продукты. Внешняя камера фиксирует добавление и удаление товаров в Instacart, а внутренняя поддерживает виртуальный инвентарь, отслеживая наличие продуктов на полках и необходимость их пополнения.

Хотя система пока не может контролировать содержимое дверных отсеков и морозильной камеры, такая функция может быть реализована в будущем. Уже сейчас это решение представляет собой значительный шаг вперёд в автоматизации кухонных процессов, демонстрируя, как компании активно внедряют технологии искусственного интеллекта для управления разнообразным ассортиментом. Система способна распознавать до 37 популярных продуктов, особенно акцентируя внимание на фруктах и овощах.

Пользователи также могут вручную добавлять продукты в список через приложение Samsung Food, доступное на смартфонах и холодильниках. Это подчеркивает комплексный подход к управлению запасами и предлагает удобные решения для пользователей. Интеграция с Instacart для умных холодильников планируется к выпуску позже в этом году с обновлением прошивки и будет доступна для моделей с функцией AI Vision Inside.