В сеть просочилась информация о цене видеокарты от одного из европейских интернет-магазинов





До официального релиза линейки NVIDIA RTX 5000 осталось всего три дня, и уже доступен предварительный прайс-лист. В сеть просочилась информация о GeForce RTX 5080 по цене в 1699 евро у одного из европейских ритейлеров, включая 20% НДС. На изображении видно, что это версия от ASUS, которая обычно стоит дороже, чем референсные карты. Это подразумевает, что цена для FE-версии, вероятно, будет ниже.

Если перевести сумму в доллары, получится 1748 условных единиц с учётом 20% НДС, действующего в европейских странах. После исключения НДС цена падает до 1456 долларов, а вычитая ещё 100-200 евро в качестве налогов ASUS, получается стоимость примерно 1349 долларов. Это ориентировочная цена, которую можно ожидать на международном рынке. Что касается версии Founders Edition, можно предположить, что её стоимость составит примерно от 1200 до 1300 долларов. Ранее в утечках сообщалось о возможности цены выше 1500 долларов, однако, судя по новой информации, ценник будет ниже.

По данным источника, наилучшим вариантом для рекомендованной розничной цены GeForce RTX 5080 была бы отметка в 1200 долларов, что соответствует стартовой цене RTX 4080. Пока неясно, будет ли видеокарта привлекательной за свои деньги, но если производительность по сравнению с предыдущей моделью окажется значительно выше, это может существенно повлиять на продажи.

Кроме стоимости видеопроцессора, утечка также указывает на то, что Nvidia планирует представить DLSS 4.0, который заменит DLSS 3.5 и обеспечит лучшие масштабирование и производительность. Известный инсайдер @Kopite7Kimi подтвердил скорый выход DLSS 4.0. Ранее подробности о данной технологии не были озвучены, но с учетом того, что AMD, как сообщается, собирается выпустить FSR 4 одновременно с новой линейкой RDNA 4, вполне возможно, что Nvidia может выпустить и своё крупное обновление.