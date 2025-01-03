Компактное устройство получило колпачки из ABS, RGB-подсветку и 1-дюймовым экран

Xiaomi MK71 Pro — это миниатюрная клавиатура с 71 кнопкой. Несмотря на отсутствие функциональных клавиш, она имеет полноразмерные клавиши для навигации. Интересной особенностью является мультимедийный модуль с 1-дюймовым экраном, где отображаются данные о подключении, времени, уровне заряда батареи и текущем режиме RGB. Пользователи могут также выбирать изображение для фона.

Справа от мультимедийного блока расположен металлический регулятор, позволяющий настраивать громкость. В клавиатуре используются колпачки из ABS в коричневом или сером цвете и уникальные переключатели TTC с ходом 30 миллиметров, где срабатывание происходит на 22 миллиметрах. Эти переключатели можно менять без необходимости отключения клавиатуры. Откидные ножки обеспечивают возможность наклона клавиатуры, что способствует улучшению её эргономичности.

Клавиатура может быть подключена к компьютеру через USB-кабель, USB-адаптер или по Bluetooth. Также поддерживается одновременное соединение с тремя Bluetooth-устройствами, что даёт возможность пользователям легко переключаться между ними. Батарея с ёмкостью 7800 мАч обеспечивает работу до 143 часов без подсветки RGB и до 71 часа с активированной подсветкой. Тем не менее, из-за того, что колпачки клавиш не полупрозрачные, подсветка RGB в основном является эстетическим элементом.

В настоящий момент механическая клавиатура Xiaomi MK71 Pro доступна для покупки в Китае по цене примерно 61 доллар. Информация о возможном международном релизе остаётся неясной.