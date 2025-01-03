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Zelikman
Apple не станет внедрять чипы 2 нм от TSMC в свои процессоры для iPhone 17 Pro
Компания считает, что на сегодняшний день данные решения слишком дорогие из-за высокого процента брака

 По информации источников, Apple намерена отложить выпуск 2-нм процессоров от TSMC, которые теперь планируется выпустить в 2026 году. Основной причиной задержки стало беспокойство о высокой стоимости 2-нм чипов тайваньской компании и недостаточных производственных мощностях. Хотя поставщик начал пробное производство данных чипов, полученные результаты оказались неудовлетворительными и, как сообщается, потребуется значительное время для завершения продукции.

 Пробные партии 2-нм чипов создавались на заводе Baoshan в Синьчжу, Тайвань, и, согласно имеющимся данным, уровень выхода годных изделий не отвечает ожиданиям компании. Точный показатель выхода годных экземпляров составляет 60%. Около 40% произведенных микросхем оказываются бракованными. Учитывая, что цена одной пластины достигает внушительных 30 000 долларов, производственные затраты выглядят неоправданно высокими для Apple, чтобы внедрить 2-нм чипы в будущие iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Из-за этих проблем компания приняла решение перенести запуск своих 2-нм чипов. Теперь их появление ожидается только с выходом iPhone 18 Pro в 2026 году. Это также означает, что линейка iPhone 17 будет использовать 3-нм чипы, производимые TSMC. Apple уже внедрила 3-нм процессоры TSMC в текущую линейку iPhone 16. Хотя чипы A19 Pro получат определённые улучшения, переход на 2-нм технологию в следующем году обещает значительный скачок в скорости и энергоэффективности.

Невзирая на сложности в производстве, на форуме IEDM 2024 TSMC заявила, что 2-нм чипы будут содержать на 15% больше транзисторов в сравнении с 3-нм аналогами, что обеспечит прирост производительности на 15% при сохранении уровня энергопотребления. Apple решила отложить внедрение 2-нм решений TSMC, так как их производство слишком дорого и сложно для масштабов, необходимых для выпуска миллионов устройств.

#apple #технологии #iphone #tsmc #чипы
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