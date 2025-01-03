Всё внимание компании будет сосредоточено на решениях для центров обработки данных

Solidigm, дочерняя компания SK hynix, специализировалась на выпуске потребительских SSD-накопителей. SK Hynix приобрела её у Intel в 2021 году за 9 миллиардов долларов, получив доступ к ключевым технологиям Intel в области SSD. Ожидалось, что Solidigm займёт прочные позиции на рынке, однако, как сообщает ITHome, компания удалила модели P44 Pro и P41 Plus со своего официального сайта.

На страницах, посвящённых потребительским SSD, теперь отображается уведомление о снятии продукции с производства. Кроме того, на основном сайте исчезла подкатегория потребительских накопителей, остались только решения для центров обработки данных, что указывает на смену приоритетов компании. Согласно списку снятых с производства продуктов, SSD P44 Pro и P41 Plus были прекращены в октябре 2024 года.

SSD-накопители P-серии от Solidigm демонстрировали достойные результаты, особенно на фоне более популярных конкурентов, однако, слабый спрос на рынке SSD, похоже, не позволил им закрепиться. В настоящее время Solidigm, судя по всему, сосредоточилась на развитии своего направления для центров обработки данных. Недавно компания представила своё первое хранилище для ЦОД объёмом 122 ТБ, которое выделяется рекордными показателями скорости и энергоэффективности.

Решение Solidigm о сворачивании деятельности в сегменте потребительских SSD явно указывает на сложности в этом секторе рынка, где остаются лишь несколько ключевых игроков. Учитывая, что компания уже несколько кварталов активно развивает свои решения для ЦОД, закрытие потребительского направления выглядело логичным шагом.