Данные модули получат будущие флагманские смартфоны компании.

Samsung несколько лет назад запустила «революцию мегапикселей» в мире смартфонов, представив первые 48-мегапиксельные сенсоры, а сегодня достигла отметки в 200 МП. Ранее компания заявила о своих планах по созданию камер для мобильных устройств с разрешением до 500 мегапикселей.

На данный момент сенсоры Samsung с высоким разрешением используются в смартфонах различных ценовых категорий. Тем не менее, лидерство в премиальном сегменте по-прежнему удерживает Sony. Многие производители Android-устройств выбирают 50-мегапиксельные сенсоры Sony для оснащения основных камер своих смартфонов. Однако, Samsung предпочитает использовать собственные разработки, такие как 200-мегапиксельная камера, установленная в линейке Galaxy S Ultra.

Согласно данным инсайдера Jukanlosreve, южнокорейская компания Samsung уже работает над созданием 500-мегапиксельного сенсора для своих будущих моделей Galaxy. В настоящее время известно, что в устройствах Galaxy S25 Ultra будут применяться 200-мегапиксельные модули, поэтому новая камера, вероятно, появится в премиальных флагманах следующего поколения.

Стратегия Samsung, делающая ставку на сенсоры с высоким количеством мегапикселей, имеет как свои преимущества, так и недостатки в сравнении с подходом других производителей. Конкурирующие бренды в своих флагманских устройствах предпочитают использовать более крупные сенсоры — около 1 дюйма, но с разрешением 50 МП. Эти сенсоры обладают внушительными размерами, что обеспечивает захват большего объёма данных. Однако, их габариты занимают много места внутри корпуса устройства, что приводит к заметным выступам камеры.

В то же время, 200-мегапиксельные датчики Samsung отличаются компактностью. Однако, их использование требует более сложной обработки. Это приводит к задержке между съёмкой и получением готового снимка.