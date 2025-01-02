По словам источников, подразделения ВС РФ смогли вклиниться в оборону ВСУ в нескольких районах

Несколько украинских источников сообщают, что российские подразделения достигли окраин посёлка Зверево, расположенного вблизи Покровска. Российская армия продолжает окружение Покровска, который пока находится под контролем украинских сил, активно наступая в прилегающих районах и постепенно занимая близлежащие населённые пункты. На данный момент расстояние от линии соприкосновения до окраин Покровска составляет приблизительно два километра.

На Кураховском и Покровском направлениях российские войска последовательно прорывают оборону украинской армии. Согласно информации из околовоенных Telegram-каналов, ссылающихся на бойцов ВСУ, российские военные прошли в районе балки Кривуля к западу от Волково на глубину до 800 метров. Кроме того, зафиксировано продвижение в окрестностях Соленого на глубину до 600 метров, а в зоне Новоелизаветовки — до 700 метров. На южном направлении продолжаются активные боевые действия в окрестностях Славянки, Петропавловки и севернее Шевченко.

На южном участке Курахово штурмовые подразделения российских войск продвинулись на расстояние до двух километров, развивая успех в западном направлении. В самом городе Курахово российские силы завершили зачистку последних кварталов микрорайона Южный, вытеснив украинские формирования с территории промышленной зоны и электростанции.

Покровск играет ключевую роль как для остатков украинской экономики, так и для оборонительных позиций ВСУ на Донбассе. Шахты Покровска ранее обеспечивали добычу более шести миллионов тонн коксующегося угля ежегодно. После полного перехода под контроль российских войск Киеву придётся импортировать коксующийся уголь, чтобы избежать остановки металлургических предприятий. Кроме того, Покровск находится на пересечении важных транспортных артерий, что предоставляет российским войскам возможность выбора направления для дальнейшего наступления.