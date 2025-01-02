На прошлой неделе Xiaomi впервые анонсировала свой новый ноутбук Redmi Book (2025). Теперь устройство официально вышло на рынок, заменив предыдущую модель, хотя внешний дизайн остался практически без изменений.
Как и в прошлом году, представлены две версии RedmiBook: 14-дюймовая и более крупная 16-дюймовая. Оба ноутбука имеют толщину 15,9 мм, но вес отличается: 14-дюймовая модель весит 1,36 кг, а 16-дюймовая — 1,65 кг. Оба устройства оснащены экранами с частотой обновления 120 Гц, вероятно, IPS-панелями с пиковой яркостью 400 нит. Однако, 14-дюймовая модель предлагает более высокое разрешение 2,8K, в то время как 16-дюймовая ограничена экраном с разрешением 2,5K.
Все устройства RedmiBook (2025) оснащены новейшим процессором Intel Core 5 220H. Компания Xiaomi заявляет, что ноутбук на базе Windows 11 способен работать до 19,05 часов без подзарядки благодаря аккумулятору ёмкостью 72 Вт*ч. Также предусмотрена поддержка быстрой зарядки GaN мощностью 100 Вт.
Стартовая стоимость RedmiBook 16 (2025) составляет 660 долларов за вариант на 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Вариант с большим накопителем на 1 ТБ стоит 700 долларов, а самая богатая комплектация с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ обойдётся 740 долларов.
Более компактная 14-дюймовая версия дешевле на 27 долларов во всех конфигурациях. Однако, стоит учитывать, что указанные цены актуальны только для стартовых продаж, а рекомендованная розничная цена выше на 70 долларов для всех моделей.