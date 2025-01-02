Всего вышло два варианта — 14 и 16 дюймов. Каждый из них имеет по три конфигурации памяти.

На прошлой неделе Xiaomi впервые анонсировала свой новый ноутбук Redmi Book (2025). Теперь устройство официально вышло на рынок, заменив предыдущую модель, хотя внешний дизайн остался практически без изменений.

Как и в прошлом году, представлены две версии RedmiBook: 14-дюймовая и более крупная 16-дюймовая. Оба ноутбука имеют толщину 15,9 мм, но вес отличается: 14-дюймовая модель весит 1,36 кг, а 16-дюймовая — 1,65 кг. Оба устройства оснащены экранами с частотой обновления 120 Гц, вероятно, IPS-панелями с пиковой яркостью 400 нит. Однако, 14-дюймовая модель предлагает более высокое разрешение 2,8K, в то время как 16-дюймовая ограничена экраном с разрешением 2,5K.

Все устройства RedmiBook (2025) оснащены новейшим процессором Intel Core 5 220H. Компания Xiaomi заявляет, что ноутбук на базе Windows 11 способен работать до 19,05 часов без подзарядки благодаря аккумулятору ёмкостью 72 Вт*ч. Также предусмотрена поддержка быстрой зарядки GaN мощностью 100 Вт.

Стартовая стоимость RedmiBook 16 (2025) составляет 660 долларов за вариант на 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Вариант с большим накопителем на 1 ТБ стоит 700 долларов, а самая богатая комплектация с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ обойдётся 740 долларов.

Более компактная 14-дюймовая версия дешевле на 27 долларов во всех конфигурациях. Однако, стоит учитывать, что указанные цены актуальны только для стартовых продаж, а рекомендованная розничная цена выше на 70 долларов для всех моделей.