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Zelikman
В сети появились фотографии упаковки видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio
Видеокарта будет существенно меньше, чем модель предыдущего поколения, занимая всего 2,2 слота вместо 3,5.

Графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 5080 войдёт в число первых игровых решений линейки RTX 50, доступных для покупки, и, судя по всему, данные о версии от MSI уже появились в интернете.

На изображении представлена видеокарта GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC Edition от компании MSI, которая отличается схожей, но немного усовершенствованной конструкцией. В частности, она выполнена в формате 2,2 слота, в отличие от предыдущей модели RTX 4080 Gaming Trio, которая занимала 3,5 слота.

На лицевой стороне видно, что карта оснащена аналогичной системой охлаждения с тремя вентиляторами, однако, здесь используется обновлённая версия Tri Frozr 4 вместо Tri Frozr 3, которая применялась в предыдущих моделях серии RTX 40. Ключевые элементы новой системы охлаждения включают вентиляторы Stormforce, никелированную медную основу, основные тепловые трубки и металлическую заднюю панель.

Кроме того, устройство обладает такими характеристиками, как 16 ГБ памяти GDDR7, 256-битная шина и набор выходов, состоящий из трёх портов DisplayPort и одного разъёма HDMI. Графический адаптер Nvidia GeForce RTX 5080 будет построен на основе платы PG144/147-SKU45 и оснащён чипом GB203-400-A1. В этой модели задействован процессор GB203, содержащий 84 SM-модуля и 10 752 вычислительных ядра, что на 51% меньше, чем у RTX 5090. Для сравнения, разница в количестве ядер между RTX 4090 и RTX 4080 составляла всего 40%, что указывает на существенное отличие в производительности между новыми моделями.

Эта модель будет использовать самые быстрые модули GDDR7 на рынке, обеспечивающие скорость передачи данных до 32 Гбит/с, что в совокупности даёт пропускную способность 1024 ГБ/с (1 ТБ/с). Тепловой пакет составит 400 Вт, что на 25% выше, чем у предшественников, однако, фактическое энергопотребление может оказаться иным.

#nvidia #видеокарты #msi #geforce #rtx 5080
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