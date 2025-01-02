Видеокарта будет существенно меньше, чем модель предыдущего поколения, занимая всего 2,2 слота вместо 3,5.

Графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 5080 войдёт в число первых игровых решений линейки RTX 50, доступных для покупки, и, судя по всему, данные о версии от MSI уже появились в интернете.

На изображении представлена видеокарта GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC Edition от компании MSI, которая отличается схожей, но немного усовершенствованной конструкцией. В частности, она выполнена в формате 2,2 слота, в отличие от предыдущей модели RTX 4080 Gaming Trio, которая занимала 3,5 слота.

На лицевой стороне видно, что карта оснащена аналогичной системой охлаждения с тремя вентиляторами, однако, здесь используется обновлённая версия Tri Frozr 4 вместо Tri Frozr 3, которая применялась в предыдущих моделях серии RTX 40. Ключевые элементы новой системы охлаждения включают вентиляторы Stormforce, никелированную медную основу, основные тепловые трубки и металлическую заднюю панель.

Кроме того, устройство обладает такими характеристиками, как 16 ГБ памяти GDDR7, 256-битная шина и набор выходов, состоящий из трёх портов DisplayPort и одного разъёма HDMI. Графический адаптер Nvidia GeForce RTX 5080 будет построен на основе платы PG144/147-SKU45 и оснащён чипом GB203-400-A1. В этой модели задействован процессор GB203, содержащий 84 SM-модуля и 10 752 вычислительных ядра, что на 51% меньше, чем у RTX 5090. Для сравнения, разница в количестве ядер между RTX 4090 и RTX 4080 составляла всего 40%, что указывает на существенное отличие в производительности между новыми моделями.

Эта модель будет использовать самые быстрые модули GDDR7 на рынке, обеспечивающие скорость передачи данных до 32 Гбит/с, что в совокупности даёт пропускную способность 1024 ГБ/с (1 ТБ/с). Тепловой пакет составит 400 Вт, что на 25% выше, чем у предшественников, однако, фактическое энергопотребление может оказаться иным.