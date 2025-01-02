Автомобиль получил улучшенную силовую установку с общей мощностью 863 лошадиной силы

Бренд Tank запустил в Китае продажи внедорожника Tank 500, оснащённого новой силовой установкой Hi4-Z. В отличие от предыдущей версии Hi4-T, эта система отличается повышенной мощностью, увеличенным запасом хода и отсутствием механического полного привода. Автомобиль предлагается в одной комплектации стоимостью около 5 миллионов рублей.

Силовая установка Hi4-Z включает три двигателя. В передней части установлены новый двухлитровый бензиновый мотор мощностью 245 лошадиных сил с крутящим моментом 380 Нм и электродвигатель, выдающий 292 лошадки и 400 Нм. Задние колёса приводятся в движение агрегатом мощностью 326 лошадиных сил и 415 Нм. Суммарная мощность системы составляет 863 лошадей и 1195 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,6 секунды.

Отказ от механического привода задних колёс позволил переместить аккумуляторную батарею из-под пола багажника в пространство между осями, увеличив её ёмкость до 59 кВт⋅ч. Электромодификация Tank 500 Hi4-Z способна преодолеть 201 километр на чистой электротяге, а общий запас хода составляет 1096 километров по стандарту WLTC. Зарядка аккумулятора от внешнего источника с 30% до 80% занимает всего 15 минут.

Внешне новая версия практически не отличается от других моделей Tank 500, за исключением добавления градиентной окраски от белого к красному, которая предлагается без дополнительной платы. В оснащение внедорожника входят медиасистема с 14,6-дюймовым экраном, а также кожаные кресла с массажем и вентиляцией.

Основным конкурентом Tank 500 станет 748-сильный Leopard 8 от FangChengBao, который стоит на 215 тысяч рублей дороже. Ранее в Great Wall обсуждали возможность замены двухлитрового двигателя в системе Hi-4-Z на 3,0-литровый V6, что увеличит суммарную мощность до 972 лошадиных сил.