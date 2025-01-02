Подобное решение с мощностью до 1500 ватт сможет одновременно питать материнскую плату, процессор и видеокарту.

DIY-APE представила 50-контактный разъём мощностью 1500 Вт, предназначенный для материнских плат следующего поколения BTF 3.0 с задним подключением. Этот разъём одновременно питает процессор, видеокарту и материнскую плату. Ожидается, что видеокарты нового поколения, такие как RTX 5090 от NVIDIA, будут потреблять до 600 Вт, оставляя около 900 Вт для процессора и материнской платы. Хотя точная дата вывода продуктов пока не известна, DIY dancesAPE продемонстрировала плату LGA 1851 в белом исполнении, что позволяет ожидать появления различных вариантов в следующем году.

По информации от DIY-APE, в новой версии BTF 3.0 появится крупный 50-контактный разъём питания, который заменит сразу три основных типа разъёмов на материнской плате. К ним относятся 24-контактный разъём ATX, одиночные или двойные 8-контактные разъёмы EPS для процессоров, а также 16-контактные разъёмы, которые использовались в предыдущих версиях BTF.

16-контактный разъём уже был модернизирован до стандарта 12 В 2x6, и BTF 3.0 продолжает использовать этот стандарт. Спецификация BTF 3.0 предусматривает размещение всех разъёмов питания на тыльной стороне платы. Кроме того, будут представлены новые варианты конструкции с поддержкой стандарта 12VO, дополняющего уже существующий 12V-2x6. Что касается 50-контактного разъёма, он способен обеспечивать мощность до 1500 Вт, что более чем достаточно для высокопроизводительных систем.