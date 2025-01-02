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Zelikman
HONOR представила новый смартфон Magic7 Lite с аккумулятором на 6600 мАч
Устройство обладает 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления изображения 120 Гц

Компания HONOR наконец представила модель Magic7 Lite. Это новый смартфон среднего класса. Корпус телефона выполнен из металла и стекла. Спереди устройства находится изогнутый экран, а задняя панель гармонично сочетается с его дизайном.

На передней стороне расположен небольшой вырез для камеры в виде таблетки, который не поддерживает 3D-сканирование лица, но устройство может распознавать лицо стандартным способом. На задней панели круглый модуль для камеры, в котором размещены три объектива, а также светодиодная вспышка, расположенная внутри этого кольца. Также заметен логотип HONOR на задней стороне смартфона.

«Смартфон устанавливает новые ориентиры, как самый мощный телефон среднего сегмента с поддержкой искусственного интеллекта, представленный на рынке. HONOR Magic7 Lite органично сочетает в себе выдающиеся показатели прочности, продолжительное время работы без подзарядки, превосходное качество изображения, возможности для фотосъемки и передовые функции искусственного интеллекта», — заявили в компании.

Внутри устройства находится аккумулятор на 6600 мАч, выполненный по кремний-углеродной технологии. Благодаря этому, телефон остаётся достаточно тонким, несмотря на внушительную ёмкость батареи. Также предусмотрена проводная зарядка мощностью 66 Вт. Беспроводная зарядка отсутствует.

Устройство имеет сертификат защиты IP64. Оно оснащено 6,78-дюймовым OLED-дисплеем Eye-comfort с разрешением 1,5K, поддерживает частоту обновления 120 Гц и достигает пикового уровня яркости в 4000 нит.

На задней стороне устройства находится основная камера на 108 мегапикселей с датчиком размером 1/1,67 дюйма. Она применяет технологию 9-в-1 для объединения пикселей и предлагает «3-кратный зум без потерь», как заявляет производитель. По утверждению компании, такая камера идеально подходит для портретной съемки и поддерживает оптическую стабилизацию изображения.

Смартфон работает на базе Android 14 и MagicOS 8.0. Его вес составляет 189 граммов, а толщина — всего 7,98 мм. HONOR Magic7 Lite предлагается в двух цветах: Titanium Black и Titanium Purple. Продажи начнутся 15 января.

#смартфоны #гаджеты #honor #magic7 lite
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