Разработчики отмечают, что с радостью бы выпустили игру на консолях Microsoft

10 ГБ оперативной памяти на Xbox Series S, а также текущие навыки студии Game Science в области оптимизации, вероятно, объясняют задержку с выходом Black Myth: Wukong на консолях Microsoft нового поколения. Это связано скорее с техническими ограничениями, чем с какими-либо договорённостями об эксклюзивности для других платформ.

На китайской платформе Weibo Фэн Цзи, генеральный и игровой директор студии Game Science, высказался о многочисленных наградах, которые получила экшен-RPG Black Myth: Wukong на Steam Awards, включая титулы «Игра года» и «Лучший сюжет». Он отметил, что единственное, чего не хватает проекту, — это релиза на Xbox Series X и Xbox Series S. Хотя отсутствие версии для этих консолей кажется упущением, директор пояснил, что с ограниченными 10 ГБ общей памяти и недостаточным опытом в оптимизации, исправить ситуацию пока невозможно.

Учитывая, что Black Myth: Wukong даже на более мощных Xbox Series X и PlayStation 5 требует использования технологий генерации кадров для поддержания стабильной производительности в сложных сценах, заявления разработчиков не вызывают удивления. При этом, на бумаге Xbox Series S не должен испытывать трудностей с запуском игры. Остаётся надеяться, что китайская студия сможет ускорить процесс оптимизации и в скором времени выпустить проект на Xbox.