Это стало возможным благодаря новым чипам GDDR7 с ёмкостью в 3 ГБ

Согласно ранним утечкам, мобильная версия GeForce RTX 5090 сохранит объём видеопамяти на уровне 16 ГБ, как и у RTX 4090. Однако, ключевое отличие заключается в типе используемой памяти: RTX 5090 получит GDDR7 вместо GDDR6, что обеспечит значительно более высокую пропускную способность.

Всё же, касательно объёма VRAM, увеличение на RTX 4090 было невозможно из-за отсутствия модулей GDDR6 ёмкостью 3 ГБ. Ситуация может измениться с выходом RTX 5090, который, по данным известного инсайдера Golden Pig Upgrade, станет первым графическим процессором для ноутбуков, оснащённым 3 ГБ модулями GDDR7.

Это обновление позволяет увеличить объём памяти до 24 ГБ, сохраняя при этом 256-битную шину. Хотя такой объём видеопамяти может быть избыточным для всех игр, он становится важным в современных проектах с высокими требованиями к памяти, особенно в 4K-разрешении и при использовании модов. GeForce RTX 5090 является топовым решением в линейке Blackwell, а его мобильная версия станет самой производительной в ноутбуках. На данный момент ни один другой графический процессор не будет оснащён модулями GDDR7 объёмом 3 ГБ, что делает ноутбук с RTX 5090 уникальным в своём классе благодаря такой конфигурации памяти.

Хотя официальные данные пока не раскрыты, утечки информации указывают на то, что новая видеокарта получит память GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, что существенно превосходит GDDR6 на 18 Гбит/с, применяемую в RTX 4090. Предполагается, что мобильная версия RTX 5090 будет оснащена чипом GB203 вместо GB202, который традиционно используется NVIDIA в ноутбуках.

Если настольная версия, как ожидается, будет иметь 21760 ядер Cuda, то мобильный аналог получит вдвое меньше — около 10752 ядер. При максимальном энергопотреблении 175 Вт он окажется чуть более требовательным к питанию, чем его предшественник. RTX 5090 для ноутбуков уже была замечена в нескольких предстоящих моделях ASUS ROG.