На Кураховском участке войскам удалось освободить ещё 6 квадратных километров в районе села Петропавловка





Российские военные продвинулись в районе посёлка Новоалександровка, расположенному к юго-западу от Покровска. По данным украинских наблюдательных ресурсов, на Покровском участке образовалась напряжённая обстановка для Вооружённых сил Украины, особенно в окрестностях где подразделения российской армии не прекращают активные наступательные операции, атакуя село с южного и восточного направлений.

К востоку от Мирнограда, города неподалёку от Покровска, российские силы, отталкиваясь от позиций в Тимофеевке и Новоалександровке, пересекли реку Казённый Торец и углубились на несколько километров в украинскую оборону. На восточном фланге в ходе ожесточённых боёв штурмовые подразделения вытеснили Вооружённые силы Украины из Воздвиженки. На данный момент на северо-западных окраинах посёлка установлен российский флаг, что говорит о полном контроле над территорией.

На западном направлении российские войска вытеснили ВСУ из крупного укреплённого пункта, существенно продвинувшись вдоль трассы С-05-09-07. Основной задачей наступательной операции на данном направлении, вероятно, является выход к посёлку Елизаветовка и развязке на трассе Н-32. Установление контроля над этой ключевой точкой позволит перекрыть транспортное сообщение между Константиновкой и Мирноградом, что может оказать значительное влияние на оперативную обстановку.

Кроме того, на Кураховском участке российские силы вышли на восточные окраины села Петропавловка. В ходе активных боевых действий уже освобождено порядка шести квадратных километров территории, что свидетельствует о значительном продвижении в этом районе.