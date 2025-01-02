Устройства получат новый флагманский процессор Kirin 9029, однако о других изменениях информации пока нет

Mate XT стал первым в мире смартфоном с тройным складным механизмом, представленным Huawei 10 сентября прошлого года. Компания опередила конкурентов, которые годами разрабатывали устройства с подобным форм-фактором. Превращение концепции в готовый продукт впечатляет, особенно учитывая сложности, с которыми столкнулась Huawei. На этом компания не останавливается. По данным инсайдеров, готовится второе поколение смартфона с тройным складыванием, оснащённое более мощными компонентами, включая процессор Kirin 9020.

Инсайдер Weibo Fixed Focus Digital не сообщил о других изменениях в новом устройстве. Kirin 9020 — последний чип, представленный китайским гигантом, который уже используется в линейке Mate 70. Несмотря на ограничение 7-нм техпроцессом, Huawei внесла улучшения в архитектуру процессора. Kirin 9020 оснащён 12-ядерным кластером с поддержкой гиперпоточности, что обеспечивает более высокую многоядерную производительность по сравнению с Kirin 9010, выпущенным в начале 2024 года.

Отсутствие доступа к оборудованию EUV вынуждает Huawei полагаться на DUV-технологии, доступные SMIC, крупнейшего китайского производителя чипов. Это ограничивает компанию 7-нм техпроцессом на ближайшее время. Huawei потратила годы на создание почти идеального дизайна, сделав устройство максимально тонким в сложенном состоянии, поэтому вряд ли новая модель будет кардинально отличаться от предыдущей.

Тем не менее, можно ожидать, что компания внесёт улучшения, такие как более прочный дисплей и, возможно, увеличенную ёмкость аккумулятора. Устройство остаётся универсальным: в сложенном виде это 6,4-дюймовый смартфон, а в развернутом — 10,2-дюймовый планшет. Huawei задала высокую планку для складных смартфонов с тройным складыванием, и эти характеристики, скорее всего, сохранятся в новой модели.