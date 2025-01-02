После взятия Курахово ситуация для украинских войск в данном районе усугубилась

После взятия под контроль Курахово российские вооружённые силы не прекращают наступление в западном направлении. По имеющимся данным, за последние 24 часа подразделения российской армии продвинулись на участке линии соприкосновения протяженностью примерно 2,5 километра, углубившись на 1,7 километра в сторону трассы, связывающей Янтарное и Дачное. На этом направлении сосредоточены украинские войска, которые ранее были вынуждены отступить из Курахово. При этом отступающие укрылись неподалеку.

Руководство ВСУ дало распоряжение занять оборонительные позиции в районе Дачного, расположенного вдоль дороги Курахово-Константинополь-Запорожье. До утраты Курахово эта магистраль играла ключевую роль в обеспечении снабжения украинского гарнизона.

Статистика по населённым пунктам, освобождённым российскими военными на Кураховском участке, была обнародована. Вместе с самим городом Курахово, за минувшие месяцы под контроль были взяты такие населённые пункты, как Кураховка, Александрополь, Волченка, Зоряное (Звёздное), Островское, Ильинка, Берестки, Острое, Старые Терны, Дальнее, Сонцовка, Романовка, Анновка, Весёлый Гай, Успенка, Трудовое, Константинопольское, Гигант и Максимильяновка.

Украинская сторона выражает опасения, что вслед за успехом в Курахово российская армия может установить контроль над Великой Новосёлкой, где подразделения Вооружённых сил Украины оказались фактически окружены с нескольких сторон. Несмотря на то что бойцы ВСУ продолжает удерживать этот населённый пункт, проблемы с обеспечением делают их положение всё более сложным.