Устройство получило новейший процессор Core Ultra 9 285 HX, однако, в качестве графического ускорителя используется RTX 4070

В течение последнего месяца появилось несколько утечек информации о ноутбуках нового поколения. Например, модель HP Omen Max 16 получила процессор Arrow Lake-HX и видеокарту GeForce RTX 50 серии. Новый Razer Blade 18 также использует аналогичный процессор, однако, его графический ускоритель пока остаётся неизвестным. Теперь благодаря данным Geekbench появились сведения о ноутбуке MSI Raider 18 HX.

Как и другие упомянутые устройства, 18-дюймовый MSI оборудован процессором Intel Core Ultra 9 285 HX Arrow Lake, который включает 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер. Он работает в сочетании с 64 ГБ оперативной памяти. Поскольку это тест Geekbench AI, информация о графическом процессоре не указана напрямую. Однако, из имеющихся данных можно сделать некоторые выводы.

MSI Raider 18 HX, о котором идет речь, по неизвестной причине оснащён видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070 из предыдущего поколения. Это вызывает закономерный вопрос: почему компания MSI выбрала устаревшее оборудование для своего топового ноутбука, что является весьма странным, учитывая скорый выход RTX 5000. Однако, стоит отметить, что ещё в начале года появились слухи о том, что производители могут комбинировать компоненты из разных поколений.

Учитывая, что речь идёт о MSI Raider 18 HX, можно предположить, что в будущем появятся модели с более мощными графическими процессорами. В идеале это должны быть видеокарты GeForce RTX 5070. Однако, текущая ситуация указывает на то, что у Nvidia остаётся значительное количество чипов Ada Lovelace, которые будут использоваться даже после официального выхода архитектуры Blackwell.