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Zelikman
Мобильная RTX 5060 в сравнении с RTX 4060 показала на 21% более высокий результат в 3DMark Time Spy
Тест производительности видеоадаптера недавно был опубликован на платформе Bilibili.

 CES 2025 уже приближается и вместе с ним ожидаются анонсы новых графических ускорителей RTX 5000 и RDNA 4. Согласно текущим данным, Nvidia планирует представить на мероприятии видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 для настольных компьютеров. Также вероятно, что компания покажет мобильные версии ускорителей, так как CES традиционно становится площадкой для демонстрации новых игровых ноутбуков от таких брендов, как MSI, использующих последние разработки Intel, AMD и Nvidia. Когда выйдут ноутбуки следующего поколения, геймеры смогут рассчитывать на значительный рост производительности благодаря новым мобильным видеокартам RTX 5000. 

 Накануне на платформе Bilibili был опубликован тест 3DMark Time Spy для ноутбука с RTX 5060 и его результаты выглядят весьма впечатляюще. Сообщается, что ноутбук с видеокартой RTX 5060 показал результат в 13 821 балл в тесте 3DMark Time Spy Graphics. Максимальные показатели для RTX 4060 и RTX 4070 составляют 11 451 и 13 391 балл соответственно. Это означает, что RTX 5060 опережает RTX 4060 на 21%, а RTX 4070 — на 3%.

 Однако, поскольку точный уровень энергопотребления для RTX 5060 неизвестен, сложно сделать окончательные выводы о его производительности. Если тестируемая модель не использует максимальные 115 Вт, карта может демонстрировать еще более высокие результаты. Таким образом, RTX 5060 выглядит как достойное обновление по сравнению с RTX 4060, сохраняя при этом аналогичный уровень энергопотребления. Тем не менее, 8 ГБ видеопамяти, которыми оснащена карта, могут оказаться недостаточными для некоторых современных игр, что ограничивает её потенциал.

 8 ГБ видеопамяти уже стали значительным ограничением в современных AAA-играх. Ноутбук с RTX 5060, оснащённый всего 8 ГБ VRAM, не обещает долгосрочной перспективы для игровых устройств, использующих эту видеокарту. Кроме того, наличие 8 ГБ памяти в мобильной версии RTX 5060 наводит на мысль, что настольный вариант этой карты будет обладать аналогичным объёмом. Если Nvidia выпустит в 2025 году новый настольный графический процессор стоимостью более 300 долларов с таким же количеством VRAM, это станет серьёзным разочарованием. Особенно учитывая, что, как показывает пример Arc B580, компания способна предложить карту дешевле 300 долларов с 12 ГБ видеопамяти.

#nvidia #видеокарты #ноутбуки #rtx 5060 m
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