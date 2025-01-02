Опция «Расширенный визуальный поиск» отправляет данные с фотографий на серверы Apple без разрешения клиентов.

Защита личных данных всегда оставалась важным аргументом в пользу продукции Apple. Компания перенесла свои принципы и на внедрение искусственного интеллекта в iPhone, что может сказываться на его функциональности. Однако, в iOS 18, судя по всему, по умолчанию активирована функция, которая передаёт данные с фотографий на серверы Apple без предварительного согласия пользователя.

Ранее Apple представила функцию «Визуальный поиск» в приложении «Фото». Она предназначена для распознавания объектов на снимках, будь то растения, животные или достопримечательности. Это упрощает поиск фотографий по ключевым словам. В iOS 18 появилась усовершенствованная версия этой функции — «Расширенный визуальный поиск». Она также доступна в приложении «Фото» на macOS 15.

Данная функция представлена в настройках приложения «Фото» в виде переключателя. В описании указано, что при активации она будет «анализировать места на ваших снимках с учетом конфиденциальности». Однако, как отмечает разработчик Джефф Джонсон, эта функция не так приватна, как заявлено. Она работает путем создания векторных вложений элементов, изображенных на фотографиях. Это могут быть, например, особенности архитектуры или других объектов. Полученные метаданные отправляются на серверы Apple, где анализируются, после чего возвращаются в виде вариантов, из которых устройство выбирает наиболее подходящий результат в соответствии с запросом.

Apple, вероятно, соблюдает осторожность при обработке данных, поступающих с устройств. Тем не менее, функция, передающая информацию за пределы телефона, активирована по умолчанию в одном из последних крупных обновлений без предварительного уведомления пользователей. Это выглядит как отход от традиционно осторожного подхода компании к вопросам конфиденциальности.