Предположительно, старшая модель RTX 5090 выйдет немного позже

До старта выставки CES остаются считанные дни. Компания Nvidia запланировала свою презентацию на 6 января, где генеральный директор Дженсен Хуанг выступит с ключевым докладом. Ожидается, что на этом мероприятии Nvidia представит новую линейку игровых видеокарт Blackwell.

Согласно последним утечкам, Nvidia планирует выпустить GeForce RTX 5080 раньше RTX 5090, что является необычным шагом, так как обычно компания сначала представляет флагманскую модель. Новые данные указывают, что RTX 5080 появится в продаже уже во второй половине января.

Источник HKEPC сообщает, что GeForce RTX 5080 поступит в розницу 21 января, спустя примерно две недели после ее анонса 6 января. Что касается RTX 5090, точная дата её выхода пока неизвестна. Возможно, она будет представлена одновременно с RTX 5080 или чуть позже в этом месяце, однако, это лишь предположения.

GeForce RTX 5080 станет мощным игровым графическим процессором, который заменит RTX 4080 в линейке Ada. Он будет оснащён чипом GB203-300-A1 и 10 752 вычислительными ядрами Cuda. Объём видеопамяти останется на уровне 16 ГБ, однако, карта получит более скоростные модули GDDR7 с частотой 30 Гбит/с, что, по прогнозам, превышает показатели памяти RTX 5090.

С 256-битной шиной памяти ожидается, что RTX 5080 обеспечит пропускную способность около 960 ГБ/с, что на 34% выше, чем у RTX 4080, и на 30% больше, чем у RTX 4080 Super. При этом энергопотребление карты увеличится на 80 Вт по сравнению с предыдущими моделями, а также возможен рост цены, о чём упоминалось в последних слухах. Тем не менее, точные данные о производительности и рекомендованной стоимости станут известны только на выставке CES.