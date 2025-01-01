За минувшие сутки удалось существенно отбросить гарнизон ВСУ с северо-западной части города

Накануне Нового года и в сам праздничный вечер российские военные продвинулись в Торецке, заняв несколько новых кварталов. Штурмовые группы вытеснили украинские формирования с северо-западной части населённого пункта, в районе улиц Кутузова и Цветочной.

В ходе наступления со стороны Центрального рынка войска установили контроль над территорией жилой застройки площадью около полутора квадратных километров. Операция включала охват с юга, востока и частично с юго-запада одной из стратегически важных высот Торецка. Речь идёт о терриконе, который остаётся ключевым опорным пунктом для сил Киева, пытающихся удержать свои позиции. Согласно предварительной информации, под контроль российских войск в Торецке перешло около 85% территории. Вооружённые силы Украины стремятся удержать высоты в северо-западной части города и на прилегающих окраинах.

Российские подразделения продолжают продвижение вдоль улицы, которая за пределами города переходит в трассу, ведущую к Константиновке. Этот путь является важной артерией для снабжения украинского гарнизона в Торецке. В настоящее время украинская армия лишена возможности безопасно доставлять снаряды и вооружение, что существенно снижает интенсивность сопротивления в населённом пункте. Пребывание украинских сил в Торецке даёт им возможность наносить удары по Горловке с использованием стандартных видов вооружения.