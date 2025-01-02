Это 6,7-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2x с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080x2640 пикселей

В следующем году рынок складных смартфонов ожидает появление новых игроков. По данным источников, Samsung планирует обновить свою линейку, представив Galaxy Z Flip FE как наиболее бюджетный складной гаджет 2025 года. Этот аппарат будет нацелен на массового потребителя. Хотя его цена окажется ниже, в устройстве может быть использован тот же экран, что и в Galaxy Z Flip 6.

Летом 2024 года Samsung анонсировала Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6, представив новое поколение складных телефонов. Одним из главных улучшений Z Flip 6 стал более яркий дисплей с показателем 2600 нит, что на 850 нит выше, чем у Galaxy Z Flip 5. Согласно свежим данным, доступная модель 2025 года получит аналогичный экран.

Galaxy Z Flip 6 обладает 6,7-дюймовым внутренним экраном Dynamic AMOLED 2x с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080x2640 пикселей. Его внешний 3,4-дюймовый дисплей Super AMOLED работает на частоте 60 Гц с разрешением 720x480 пикселей.

Росс Янг, известный аналитик и эксперт в области дисплеев, заявил, что устройство будет оснащено «панелью Z Flip 6». Он не уточнил деталей, но его заявление звучит однозначно. Если информация подтвердится, это означает, что Samsung не станет экономить на дисплее. Пользователям не придётся мириться с «бюджетным» экраном, способным испортить впечатление о смартфоне. Это также говорит о том, что Galaxy Z Flip 7 привнесёт определённые улучшения в плане дисплея.

Однако, подробности на этот счёт пока остаются неизвестными. Также нет точных данных о том, будет ли Galaxy Z Flip FE оснащён таким же внешним экраном, как у Z Flip 6. Учитывая, что Samsung позиционирует эту модель как более доступную, вероятно, внешний дисплей окажется чуть меньше. Тем не менее, хочется верить, что он не будет столь компактным, как в ранних версиях Z Flip, где экран использовался лишь для отображения уведомлений. Наконец, представитель Samsung подтвердил, что как Galaxy Z Flip FE, так и Galaxy Z Flip 7 будут работать на процессоре Exynos 2500.