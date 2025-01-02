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Zelikman
В Сети появились прайс-листы на автомобили Lada, которые начнут действовать с 14 января 2025 года
Наиболее ощутимый рост коснётся самых доступных комплектаций.

 В сети появилась информация касательно новых прайс-листов на автомобили Lada, которые вступят в силу с 14 января. Дилеры уже ознакомились с изменениями. Это станет первым, но, вероятно, не единственным повышением цен в текущем году.

 По стоимости седан Lada Granta теперь будет находиться в диапазоне от 746 000 до 1 330 000 рублей, тогда как ранее цена варьировалась от 700 000 до 1 300 000. Лифтбек будет предлагаться за 737 000 – 1 380 000 рублей. Кросс-версия поднимется в цене до 1 230 000 рублей. Седан Lada Vesta с 14 января достигнет цен от 1 460 000 до 1 980 000 рублей, в отличие от текущего диапазона 1 240 000–1 960 000. Кросс-седан обойдётся в 1 740 000–2 070 000 рублей, стандартный универсал — в 1 640 000–2 110 000, а кросс-универсал — в 1 860 000–2 190 000 рублей.

 Трёхдверная версия Niva Legend будет доступна по цене от 1 020 000 до 1 210 000 рублей. До 14 января на неё действует специальное предложение, позволяющее приобрести автомобиль за сумму от 981 000 до 1 160 000 рублей. Модель Аура в удлинённом варианте, представленная на рынке не больше двух месяцев назад, сохранит свою стоимость в обеих комплектациях. То же самое касается всех модификаций Largus и внедорожника Niva Travel, цены на которые останутся неизменными с 22 ноября.

 Ранее в пресс-службе АвтоВАЗа рассказали о планах повышения цен с 14 января. Компания подчеркнула, что стоимость базовых комплектаций не изменялась с ноября 2023 года, а в 2024 году значительные корректировки цен проводились всего дважды. Вместе с этим средний стоимостной рост машин составил 4,3%, что примерно в два раза ниже уровня инфляции.

#автомобили #транспорт #автоваз #lada
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