Дополнительно освобождено порядка 6 квадратных километров в районе посёлка Ямполовка

Поступают сведения о новом достижении российских военных на севере Донецкой Народной Республики. Согласно последним сообщениям, российские подразделения увеличили зону своего влияния на восточном берегу реки Жеребец. В ходе успешных операций был взят под контроль посёлок Терны, за которое шли продолжительные и напряжённые бои.

Терны расположены вблизи административной границы с ЛНР, а также в нескольких километрах от ДНР и Харьковской области. Кроме завершения освободительной операции этого населённого пункта, российские силы установили контроль над территорией площадью около 6 квадратных километров в районе посёлка Ямполовка. Данный населённый пункт находится южнее Тернов.

Все упомянутые населённые пункты находятся в районе Краснолиманского направления. Стоит напомнить, что осенью 2022 года украинские подразделения смогли достичь определённых успехов, вынудив российские войска отойти от первоначальных рубежей к линии Сватово-Кременная на территории Луганской Народной Республики.

Несколькими днями ранее российские подразделения освободили ещё один населённый пункт на этом участке линии соприкосновения — Ивановку. Особое значение имеет тот факт, что он расположен на западном берегу реки Жеребец. Это подтверждает, что российская армия успешно продвигается по обеим сторонам реки в Краматорском районе.