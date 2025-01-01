Разработчики учли пожелания сообщества и готовят новый PvP и PvE-контент, расширяя также возможности настройки параметров.

В обновлении 7.0 появятся кастомные PvP-лобби, позволяющие игрокам настраивать параметры матчей. Среди настроек — количество участников (до 6 на 6), лимит времени, максимальное количество очков и возможность снять ограничение на дублирование классов.

PvE-составляющая также получит развитие: добавятся ранее анонсированный режим «Орда», новые миссии, противники и уровень сложности с уникальными наградами. В третьем сезоне игроки смогут сильнее повысить свои классы благодаря введению Престижного ранга. Эти изменения сделают игру более разнообразной и увлекательной.

Что касается новых Чемпионов, то следующим обновлением станет боец ордена Саламандра — снайпер, который будет доступен как в PvE, так и в PvP. Saber Interactive отметили, что этот персонаж вполне мог бы быть частью Гвардии Ворона, однако, у разработчиков на них иные планы.

Кроме того, разработчики добавят новые элементы кастомизации, такие как Mark VI Corvus, а также продолжат расширять возможности Battle Barge. В следующем году игроки смогут исследовать новую локацию под названием Data Vault, где будет представлена информация о большинстве врагов из игры. Эту информацию можно будет разблокировать с помощью специальной валюты, которая зарабатывается с выполнением внутриигровых достижений.

С момента выхода игры в сентябре Saber Interactive активно выпускает обновления. Две недели назад было представлено обновление Obelisk, которое добавило новый кооперативный режим PvE Operation, поддержку технологий NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3 на ПК, а также оптимизацию для PlayStation 5 Pro.

Такой активный подход к развитию проекта неудивителен, ведь Warhammer 40K Space Marine 2 стал одним из самых успешных релизов 2024 года, продажи которого превысили пять миллионов копий к концу ноября. Очевидно, что разработчики намерены использовать текущий успех, чтобы удерживать интерес игроков в ближайшем будущем.