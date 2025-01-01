Это связано с активным сокращением запасов, слабым спросом и увеличением производства DDR4 китайскими компаниями

Согласно последнему исследованию TrendForce, в первом квартале 2025 года ожидается значительное снижение цен на DRAM. Прогнозируется, что стоимость стандартных модулей DRAM уменьшится на 8–13%. Однако, если учитывать продукты HBM, общее падение рынка будет менее выраженным — в пределах 0–5%.

Наибольшее снижение затронет сектор ПК, где ожидается уменьшение цен на 8–13%. Это связано с активным сокращением запасов, начавшимся в конце 2024 года, слабым спросом на конечных рынках, увеличением производства DDR4 китайскими компаниями и переизбытком дешевых чипов на спотовом рынке.

Цены на серверную DRAM, вероятно, снизятся на 5–10%, что частично объясняется сезонным спадом спроса. Дополнительное давление создается из-за перевода части производства с DDR4 на DDR5, а также переориентации мощностей HBM на аналогичные задачи, что привело к росту предложения

В сфере мобильных устройств производители смартфонов продолжают проявлять осторожность при планировании закупок, несмотря на стабилизацию уровня запасов. Прогнозируется снижение цен на контракты для памяти LPDDR4X и LPDDR5X на 8-13% и 3-8% соответственно.

Тем временем ожидается, что стоимость графической DRAM уменьшится на 5-10%, что связано с сохраняющимся слабым спросом. Даже частичное накопление GDDR7 для будущих графических процессоров не способно предотвратить снижение цен. Потребительская DRAM также демонстрирует значительное падение: DDR3 может подешеветь на 3-8%, а DDR4 — на более существенные 10-15%.