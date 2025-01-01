Всего под контроль Российской армии перешло более 2800 квадратных километров. По мнению экспертов, процесс взятия новых территорий в 2025 году может ускориться

В течение года российские вооружённые силы, продвигаясь по всей линии боевого соприкосновения, вернули под свой контроль свыше двухсот населённых пунктов, ранее находившихся под управлением Украины. Об этом сообщается в официальных данных, предоставленных Министерством обороны.

С января текущего года и до настоящего момента в рамках Спецоперации российские войска освободили 214 населённых пунктов. Наибольшее количество городов и посёлков — 157, было возвращено на территории Донецкой Народной Республики. Ожидается, что в следующем году под контроль армии России перейдут дополнительные территории. Остальные взятые населённые пункты расположены в Харьковской области, Луганской Народной Республике и Запорожской области.

Среди ключевых событий выделяются взятие Авдеевки, Угледара и Селидово. В Курахово украинские формирования пока удерживают позиции, активные бои продолжаются в Часов Яре и Торецке. По прогнозам, эти города, вероятно, будут взяты уже в январе. Самые масштабные битвы еще ожидаются впереди — это штурм Покровска, Славянска и Краматорска.

Ранее украинский аналитический ресурс сообщил, что, по подсчётам, российские войска в 2024 году установили контроль над территорией, превышающей 2800 квадратных километров. При этом наступление российской армии продолжает усиливаться, а украинские силы не располагают достаточными ресурсами для его сдерживания. В ноябре площадь освобождённых земель достигла 702 квадратного километра, тогда как за весь 2023 год этот показатель составил лишь 148,6 квадратного километра.

Согласно прогнозам украинских специалистов, в 2025 году темпы продвижения российских войск увеличатся, и под контроль России может перейти Днепропетровская область.