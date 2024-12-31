Большинство автопроизводителей считают, что долю электрических автомобилей и гибридов на рынке будет расти

Эксперты S&P Global Mobility прогнозируют существенное расширение мирового рынка электромобилей. По данным Carscoops, к 2025 году ожидается рост продаж на 30%, что позволит транспортным средствам на батареях занять 16,7% от общего объёма мирового авторынка. При этом динамика роста будет варьироваться в зависимости от географических зон. Этот прогноз был сделан на фоне заявлений ряда автопроизводителей о пересмотре своих стратегий в области электрификации.

Согласно оценкам аналитиков, общий объём продаж электрокаров в 2025 году достигнет 15,1 миллиона единиц. Для сравнения, предварительные данные за 2024 год составляют 11,6 миллиона машин, что соответствует 13,2% рынка. Среди всех регионов наиболее значительный скачок ожидается в Индии. Прогнозируется, что здесь продажи электромобилей увеличатся на 117%, хотя их доля на рынке останется относительно скромной — всего 7,5%. В Европе ожидается увеличение продаж на 43,4%, что составит до 20% от общего рынка, несмотря на сокращение субсидий в некоторых странах. В Соединённых Штатах рост прогнозируется на уровне 36%, достигнув 11,2% доли рынка.

Китай, чей рынок показал резкий подъём в 2024 году, в 2025-м замедлит темпы до 20%, что ниже среднемирового показателя. Однако, уже к концу 2024 года в КНР планируется продать больше электромобилей и гибридов, чем машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

В середине декабря появилась информация о возможных изменениях в государственной политике США в отношении электрокаров. Новый президент Дональд Трамп намерен поддерживать традиционный автопром, что может привести к отмене субсидий на покупку электромобилей и пересмотру норм по выбросам вредных веществ.